Rodrigo De Paul envió un mensaje a sus detractores: "Me tiraron de todos lados y no me voltearon"

Argentina logró su objetivo cuando aterrizó en Doha: ser campeones del mundo. Sin embargo, el encuentro contra Francia en la gran final no fue fácil, pues tuvieron que llegar hasta la tanda de penales. Más tarde, el vestuario Albiceleste se volvió una fiesta tras el triunfo.

Nicolás Otamendi fue uno de los primeros en hacer una transmisión desde el camerino, pero jamás imaginó que su compañero Rodrigo de Paul mandaría fuertes declaraciones contra sus detractores.

De Paul y su mensaje para sus detractores

Los dirigidos por Lionel Scaloni pudieron convertirse en los campeones del mundo luego de vencer a su similar de Francia en la gran final del Mundial Qatar 2022. Las celebraciones por parte de la afición Albiceleste se trasladaron a varios lugares, inclusive dentro del vestuario de los seleccionados.

Algunos de los jugadores no paraban de festejar, pero otros querían agradecer a sus seguidores por la confianza que depositaron en ellos. Nicolás Otamendi fue uno de los primeros en hacer una transmisión en vivo, además se encontraba acompañado por Rodrigo de Paul, quien más tarde lanzó unas fuertes declaraciones.

"Y todos los que dudaron, chu*** bien la pi**", inició. "Me tiraron de todos lados y no me voltearon, chú*** bien la p*** pu***", añadió el mediocampista del Atlético de Madrid de España. Otamendi se mostró sorprendido después de escuchar las palabras de su compañero: "Estás loco, eh", respondió.

Como se recuerda, De Paul ha sido uno de los elementos más criticados por la afición argentina, ya que no estaba teniendo un buen desempeño dentro del campo de juego. Por esa razón, aprovechó el live en Instagram de su amigo para mandar un mensaje claro a sus detractores.

De Paul: "Y todos los que dudaron... chúpenme bien la pija. Me tiraron de todos lados y no me voltearon". #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/kfwMcBIKoo — David Ferrís (@DavidFerriis8) December 18, 2022