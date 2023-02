Ronaldinho llega a la Kings League a ritmo de batucada: sigue EN VIVO el partido EN VIVO por Twitch y TikTok

¡La fiesta está presente! Ronaldinho, el histórico futbolista que paseó su fútbol por Barcelona, PSG y la Selección de Brasil, llegó al Cupra Arena para jugar por la Kings League.

A ritmo de batucada y montado en un carro de lujo, el excapitán de la Canarinha se presentó en la cancha de fútbol siete junto a su equipo, Porcinos FC, para enfrentar a PIO FC, cuadro que preside la mexicana Rivers.

El calentamiento fue una fiesta

Ronaldinho y Porcinos FC llegaron al Cupra Arena para enfrentar a PIO FC. Sin embargo, la lluvia evitó que la fiesta empiece más temprano. Tanto así que todos los jugadores, ni bien bajaron del carro, salieron corriendo a la arena y no le hicieron caso al grupo de batucada que los estaba esperando.

Pero, cuando creían que el show había acabado, la agrupación también ingresó a la arena y siguió poniéndole ambiente a la previa.





Ronaldinho llega al Cupra Arena a ritmo de samba.🥳🥳🥳



¿Cómo llega Ronaldinho a la Kings League?

El lunes, en la reunión de presidentes, Gerard Piqué e Ibai Llanos anunciaron que para la octava fecha iba a jugar uno de los mejores futbolistas de la historia. Inmediatamente, los fanáticos de la Kings League mencionaron que podría ser Ronaldinho.

La noticia de la llegada del crack se dio a conocer el jueves a través de un video donde participan Piqué, Ibai y el mismo Ronaldinho. "Estoy un poco preocupado: no tengo un jugador número 12. Me ha fallado Hugo Fraile, que no sé qué tiene con la familia. ¿Qué hago?", menciona Ibai. "Me hubieras avisado antes, tío", responde Piqué. "Pásala la voz a cualquiera, a cualquiera, ahora mismo. Perdona", complementa el ex de Shakira señalando a alguien que estaba de espalda. "Si quieres juego yo", responde Ronaldinho, confirmándose así la presencia de Dinho en la Kings League.

