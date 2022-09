Rubén Darío Insua se refirió al conflicto que mantiene con Marcelo Tinelli [VIDEO]

Una pelea de nunca acabar. El entrenador de San Lorenzo decidió salió al frente y no se quedó callado tras los conflictos que mantiene con el conductor de televisión Marcelo Tinelli.

Al término del encuentro entre River Plate y San Lorenzo, se vivió una escena totalmente inesperada que tuvo como protagonista a Insua. El estratega intercambió un par de comentarios con un aficionado y aseguró que, si tienen algún reclamo, se lo hagan saber al expresidente del club Marcelo Tinelli.

Después de lo ocurrido, el conductor decidió tomar acciones legales contra el estratega, sin embargo, lejos de arrepentirse de sus palabras, Rubén Darío sostuvo sus declaraciones.

Fuertes declaraciones de Insua

Asimismo, el DT se refirió a la demanda y aseguró que él no estaba enterado de absolutamente nada. “Nadie me ha informado, pero leí que una fiscal de la ciudad me iba a citar por incitación a la violencia. Pasó la antítesis de eso. No hubo nadie que me haya insultado. Sí hubo una persona que estaba enojado con algunos jugadores”, sostuvo el estratega.

Asimismo, reveló qué fue lo que le dijo al hincha que se encontraba ubicado en la tribuna popular. “Le dije que había que apoyar al equipo. No hubo ningún insulto hacia mi persona, ni hacia el cuerpo técnico. Las personas del fútbol tenemos que evitar que haya situaciones que deriven en conflicto. Mi conducta estaba estrictamente direccionada a evitar una hipótesis de conflicto”, señaló el entrenador de 61 años.

"ES UN TEMA PERSONAL Y PRIVADO"



Rubén Darío Insúa sobre lo sucedido con Tinelli tras la derrota de San Lorenzo ante River



💬"No tuvo coraje para resolver el tema conmigo y tomó represalias contra mis hijos"

💬"No tengo relación y tampoco quiero tenerla"#PelotaParada pic.twitter.com/Pd0lMQP26R — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2022

Además, confesó que no tiene intenciones de hacer las paces con Tinelli porque él no tuvo el coraje de solucionar sus conflictos directamente con él, sino que se las agarró con sus hijos. “No tuvo coraje para resolverlo conmigo y lo tomó contra mis dos hijos. Es una opinión mía. Con este individuo hace muchos años que no tengo relación ni quiero tenerla. Estoy dispuesto a dirimir la situación en la forma que él elija. Si lo quiere resolver en forma personal que me diga la hora y el día. Yo creo que nunca le falté el respeto a nadie”, dijo fuertemente el estratega del ‘Ciclón’.