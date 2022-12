Saúl 'Canelo' Álvarez quiere pelear con John Ryder en Londres 2023

Saúl 'Canelo' Álvarez expresó su deseo de tener como siguiente rival al británico John Ryder. El boxeador señaló que le gustaría que la pelea se lleve a cabo en Londres en el 2023, una vez finalizada su rehabilitación.

'Canelo' Álvarez busca próximo rival



Durante una conferencia de prensa, Saúl 'Canelo' Álvarez señaló que aún no ha hablado con John Ryder sobre la posibilidad de tener un enfrentamiento. Sin embargo, recalcó que le gustaría tener entre sus planes del próximo año una pelea con él.

“Sería interesante una pelea con él en Londres, ¿no? Porque él es de ahí, sería un choque muy grande. Pero la verdad es que ahorita yo no he hablado ni me he puesto a negociar. Estoy enfocado en la rehabilitación de mi mano y ver cómo me siento en enero, ver qué es lo que me dice el doctor. Veremos si es Ryder o cualquier otro oponente, no me importa", mencionó el deportista a los medios de comunicación.

Cabe indicar que Ryder tiene el campeonato interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 168 libras.

Canelo también recalcó que le gustaría tener una revancha contra Bivol. Incluso, Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, recalcó el interés de que la pelea se lleve a cabo luego del enfrentamiento con Ryder.

"Nuestro plan para Canelo Álvarez es John Ryder y luego Dmitry Bivol si tiene éxito y ese es el plan que estamos elaborando ahora. Me encantaría hacerlo en México o Londres", detalló Hearn en una entrevista con DAZN.

'Canelo' Álvarez sigue en recuperación

Como se recuerda, el pugilista Saúl 'Canelo' Álvarez fue operado de una lesión en la muñeca izquierda luego de ganarle a Gennady Golovkin en septiembre pasado.

El mexicano aún no tiene el aval para llegar a un combate en mayo del 2023, pues aún se encuentra en proceso de recuperación.

