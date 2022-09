Raúl Jiménez y su última chance para jugar en Qatar 2022

Raúl Jiménez podría perderse el Mundial Qatar 2022 debido a la pubalgia que sufre, según medios mexicanos. El delantero del Wolves continúa sin jugar y cada vez se le acorta el tiempo para recuperarse e integrarse al grupo de seleccionados que viajará en noviembre para el máximo torneo deportivo.

Sin embargo, la selección mexicana no parece vencida y aunque ya barajan los nombres de los posibles reemplazos, esperarán hasta el último día para entregar la lista oficial de jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

El apoyo del Tata Martino

Aunque el futbolista ha manifestado su deseo de eximirse del grupo en caso no llegara a recuperarse, el entrenador mexicano le ha mostrado su ferviente apoyo. El Tata Martino dejó en claro que lo esperarán hasta el 16 de noviembre (fecha límite de la FIFA) para confirmar o no su presencia como el número 9 de la selección azteca.

“Soy optimista. La lesión preocupa, pero el objetivo es ayudar a que se pueda recuperar y que no tire la toalla, que piense que va a llegar. Que no le cambie la cabeza. Cuando fui a comer con él vi que está positivo. Hay que atender su lesión y no debe de dejar de estar positivo”, señaló el entrenador en una conferencia de prensa.

Raúl Jiménez se encuentra alejado de las canchas desde el 31 de agosto. La semana pasada fue sometido a una resonancia magnética, pero según la prensa mexicana la evolución de la pubalgia (lesión en la ingle) no es favorable y todo apunta a que sería una baja para el mundial.

Los posibles reemplazos de Raúl Jiménez

El Tata Martino ya tendría pensado el plan B en caso Raúl Jiménez no se recupere a tiempo. De momento, los nombres que suenan en la selección mexicana son el de los delanteros Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez y Henry Martín.

Al igual que el ‘Lobo Mexicano’, Jesús 'Tecatito' Corona, quien sufrió una factura en el tobillo, será esperado hasta el final.