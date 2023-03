Sergio ‘Kun’ Agüero se burla de la eliminación de Ibai Llanos en Squid Craft Games 2: “Cómo te vas a morir en el primer día”

¡Se mató de risa! El primer día de los Squid Craft Games 2 ha dejado momentos inolvidables para toda la comunidad latina de Twitch. Uno de ellos fue la divertida reacción del exfutbolista argentino Sergio ‘Kun’ Agüero a la eliminación de su amigo Ibai Llanos de la competencia de Minecraft. El exdelantero del FC Barcelona no aguantó la risa al enterarse de la muerte del streamer español.

'Kun' se burló de Ibai

La comunidad de Twitch pudo disfrutar del comienzo de los Squid Craft Games 2, evento organizado por los streamers Rubius, AuronPlay y Komanche. Uno de los primeros treinta influencers eliminados de la competencia fue el español Ibai Llanos, quien cayó en el segundo juego ‘Juguemos en el bosque’.

Ante esto, el exfutbolista argentino Sergio ‘Kun’ Agüero no aguantó la risa al enterarse de la muerte de su amigo Ibai en la competencia. “Pobre Ibai jajaja, lo mataron a Ibai, pobre, cómo lo mataron a Ibai. Es una cosa increíble, murió Ibai, pueden creerlo, increíble. Murió nuestro amigo, ¿ahora qué hacemos? Morir el primer día debe ser muy jodido. Es increíble, y aparte quien va a decir que el ‘Kun’, que nunca jugó al Minecraft, sigue vivo”, señaló el exjugador del Manchester City tras enterarse de la noticia.

“Yo me escondí atrás de un árbol y no me moví de ahí, no me moví para nada, todos se fueron, pero yo me quedé ahí y no me moví para nada. Increíble”, explicó Agüero sobre su supervivencia en el primer día de los Squid Craft Games 2.



La eliminación de Ibai Llanos

El streamer español Ibai Llanos fue uno de los 32 creadores de contenido eliminados en el primer día de los Squid Craft Games 2. El presidente de los Porcinos FC de la Kings League perdió la oportunidad de quedarse con el premio de 100.000 euros, el cual será entregado al ganador de la competencia de Minecraft.