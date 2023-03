Sergio ‘Kun’ Agüero y su enojo tras 'morir' en los Squid Craft Games 2: “No puedo creer que me mataron”

¡Fuerte molestia! La segunda edición de los Squid Craft Games sigue dando que hablar. El segundo día de competencia dejó más de 40 streamers eliminados, entre ellos el exfutbolista argentino Sergio ‘Kun’ Agüero. Tras perder la vida durante el minijuego ‘Simón dice’, el exatacante del Manchester City explotó en su transmisión en Twitch.

La eliminación de Sergio ‘Kun’ Agüero

La segunda edición de los Juegos del Calamar de Minecraft albergó a 200 creadores de contenido de diversas partes del mundo. En su segunda jornada de competencia, el exjugador del FC Barcelona, Sergio ‘Kun’ Agüero, fue uno de los streamers eliminados. La situación causó la intensa molestia del goleador histórico del Manchester City, quien se desahogó frente a sus miles de seguidores en Twitch.

El exfutbolista argentino participó en los Squid Craft Games 2 pese a nunca haber jugado Minecraft. Con la ayuda de su compatriota Spreen, el ‘Kun’ se instaló correctamente en el juego y practicó para la competencia entre influencers. Para su mala suerte, solo pudo sobrevivir hasta el segundo día del evento.

El 'Kun' Agüero y su reacción

La reacción del ‘Kun’ Agüero a su muerte en los Squid Craft Games 2 no tardó en hacerse viral en redes sociales. Miles de usuarios le dejaron palabras de apoyo al exdeportista argentino.

“¿Y era pochoclo? Claro, ¿Eran dos pochoclos? Dijeron palomitas y me confundí. Bueno, ya está, quedé afuera. ¿Y ahora? ¿Quién más quedó fuera? Ya terminé. Bueno, eran palomitas y maíz. Bueno, no sé. No bolu..., no puedo creer que me mataron, es que no sabía jugar gente, y nada”, mencionó Agüero tras quedar fuera de la competencia.