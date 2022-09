Sergio Peña desmiente información sobre su salida del Malmo: "Mi corazón está con el club"

El volante nacional Sergio Peña confirmó este lunes que no tiene pensado salir del Malmo, desmintiendo así las afirmaciones que aseguraban que había pedido su salida del club sueco.

En una entrevista para Expressen, Peña indicó que no ha hablado con el técnico ni con el presidente para una posible salida. "No he conversado con Daniel (Andersson) o Andreas (Georgson) sobre una posible salida. Cuando la ventana está abierta, es habitual que escuches ofertas, y el club también. Si hay una buena oferta, está claro que la escucharé", indicó 'Peñita'.

Piensa en su familia antes de tomar una decisión

Sobre la decisión de mudarse a otro equipo, el peruano indicó que primero piensa en su hija y en su familia antes de tomar una decisión.

"Tomo en cuenta diferentes cosas antes de decidir. Mi carrera, mi hija y mi familia. Siempre pienso en el futuro de mi hija cuando tomo decisiones. No sé cuál es el siguiente paso, pero un buen equipo como el Malmö. Mi corazón está en Malmö ahora, pero siempre quiero más", indicó.

Descarta interés de otros clubes

Por último, el futbolista de la Selección Peruana dijo desconocer oferta de otros clubes. "No sé, mi agente está trabajando en ello. Mi cabeza está al cien por cien en Malmö", puntualizó.

"Ha sido una temporada difícil para mí. Juego un partido, pero luego no. No me gusta cuando descanso, porque si haces un buen partido y luego te sientas en el banquillo, entonces no tienes continuidad en tu juego. Me gusta cuando juego todos los partidos, pero tengo que respetar la elección del entrenador, complementó

Además, indicó que ha sido un buen año, a pesar de las diferencias entre Suecia y Perú. "Todo se me hace un poco difícil porque el país no es como Sudamérica. Pero no tengo ningún problema con vivir en Malmö o con el equipo. Creo que ha sido un buen año", culminó.