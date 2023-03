Squid Craft Games 2: ElZeein fue eliminado en el tercer día de competencia

¡Se quedó fuera! Los Squid Craft Games 2 siguen su rumbo y más streamers se van quedando fuera de competencia.

El tercer día del evento pudo presenciar la eliminación del streamer peruano ElZeein, quien cayó en el minijuego ‘Huevo de Pascua’. El representante más popular de la comunidad peruana no seguirá en carrera para el premio de 100.000 euros.

Soldado caído

Los Squid Craft Games 2 comenzaron el pasado martes 28 de febrero con 200 creadores de contenido de diversas partes del mundo.

La comunidad peruana de Twitch contaba con cinco participantes en la competencia: MoxWDF, ILocochon, TheDaarick28, DUXORETHEY y ElZeein. Pero, para nuestra mala fortuna, solo uno de los competidores peruanos sigue en carrera en los Juegos del Calamar de Minecraft.

ElZeein, considerado como el streamer número 1 en la plataforma de Twitch en Perú, quedó fuera del torneo en la tercera jornada.

Andy Merino, popularmente conocido como Andynzane o ElZeein, fue uno de los streamers eliminados en la competencia ‘Huevo de Pascua’, la cual culminó con la muerte de más de la mitad de los participantes.

“Ahorita me matan, chicos, lo siento, un beso para todos ha sido un gusto estar en los Squid, nos vamos, Game Over, Game Over, se fueron todos los de mi equipo, por tres puntos”, mencionó el influencer peruano al quedar fuera del evento.





Queda un representante peruano

Los Squid Craft Games 2 se reanudarán este viernes 3 de marzo con la cuarta jornada de competencia. La comunidad peruana de Twitch aún tiene un representante en carrera en los Juegos del Calamar de Minecraft. Se trata de MoxWDF, considerada como una leyenda de YouTube por su trabajo en el programa digital Whadafaqshow.

Aparte de Mox, muchos streamers populares siguen en carrera en búsqueda del premio, entre ellos están ElRichMC, Pelicanger, AriGameplays, entre otros.