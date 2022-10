TheGrefg cuenta detalles sobre el fracaso de RingCraft

TheGrefg decidió dar la cara en YouTube para hablar sobre el fracaso que fue RingCraft. De acuerdo con sus declaraciones, no controló el juego, pero agradeció a los streamers que lo apoyaron en el evento.

TheGrefg : “Yo no controlaba ni el 10 % del evento”

En el clip subido a su cuenta de YouTube, el streamer refirió que confió en la organización de Twitch debido al renombre de la empresa. Pero, a diferencia de lo que muchos pensaban, él “no controlaba ni el 10 % del evento”.

"En mis proyectos y eventos me gusta estar encima, compartir el desarrollo. Pero Twitch me dijo que no hacía falta, que confiara en ellos. Yo en ese momento pienso 'Es una empresa millonaria, han hecho un montón de competiciones y me están pidiendo que simplemente dé mi nombre al evento, ¿qué puede salir mal?, refirió.

Además, contó que en una de las primeras malas señales que dio la organización fue cuando decidieron cancelar RingCraft y al cabo de unos minutos lo llamaron para decirle que querían continuar.

TheGrefg subrayó que probablemente sus declaraciones no sean del agrado de Twitch. No obstante, sentía que le debía al público ese video.

Agradece el apoyo de la gente

El creador de contenidos también tomó un espacio del video para dedicárselo a los streamer que lo apoyaron de las críticas.

"Lo que más me jode es que muchos streamers están ahí por mí, no por Twitch. Tanto a ellos como a la audiencia, que habéis tenido que ver semejante zurullo, me disculpo por ello y os digo lo siento", indicó.

Finalmente agregó que de esta experiencia fallida quedaban lecciones por aprender. "Quizás algún día gracias a RingCraft os presento mi verdadero y propio evento de Minecraft y desarrollado con gente que sabe hacerlo bien", puntualizó.