TheGrefg promete venganza tras polémico tuit de la Kings League: “Si voy con una camiseta de Shakira a los playoffs, sería lo mismo”

¡Tomará cartas en el asunto! Saiyans Fútbol Club, presidido por el creador de contenido español TheGrefg, cayó ante XBUYER TEAM en la última jornada de la etapa regular de la Kings League. Tras la derrota, la cuenta oficial del torneo publicó un llamativo video con Grefg y su exnovia, Gemita. Esto generó una reacción inmediata del youtuber.

Sorprendido por la situación

Tras la clasificación de XBUYER TEAM a la siguiente ronda de la Kings League, la cuenta oficial de Twitter publicó un video que causó gran revuelo en la comunidad hispanohablante. En dicho clip, se puede apreciar el beso entre TheGrefg y su exnovia, Gemita, quien también será presidenta en la Queens League, al mando de Porcinas FC.

“¿Qué hacen los Buyer celebrando su pase al playoff?”, escribió la cuenta oficial de la Kings League InfoJobs a través de la red social.

TheGrefg no tardó en reaccionar a la publicación. El streamer aseguró que buscará una forma de vengarse de los organizadores de la Kings League, y especialmente del exfutbolista Gerard Piqué.

“¿Twitter de Kings League? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han puesto? No me puedo creer que esto sea un tuit de la Kings League InfoJobs. No puede ser. No puede ser esto un tuit de la Kings League InfoJobs. ¿Esto es en serio?”, mencionó el streamer en el preciso momento en que vio el tuit por primera vez.

Buscará venganza

El presidente de Saiyans FC aseguró que tomará cartas en el asunto para limpiar su honor ante la broma pesada de los directivos de la Kings League.

“Pero, si la semana que viene voy a los play-offs con una camiseta de Shakira poniendo ‘Perdón que te salpique’, sería más o menos lo mismo, ¿no? ¿Esto qué es? Ustedes ya me conocen, y saben cómo soy. Es muy difícil que pierda la paciencia y me suda todo un poco. Pero esto, según que streamer, le puede sentar muy mal. ¿Por qué la liga pone esto en su cuenta oficial? La semana que viene voy a aparecer allí con un Twingo y lo voy a estrellar en el Cupra Arena”, señaló TheGrefg.

Aunque borréis, el golpe bajo en forma de tweet ya está dado. Mañana hay alguien que merece un disculpa extensa en directo en el After Kings, @OriolQF @3gerardpique. Haceos cargo de las cagadas de vuestros trabajdores. @TheGrefg no se merece en absoluto esta basura de comentario. pic.twitter.com/0AuNLoWOzb — AnaHachez (@AnaHachez) March 19, 2023