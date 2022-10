Thibaut Courtois revela a Ibai Llanos cómo jugar Among Us lo ayudó a ganar trofeo al mejor arquero del mundo

Ibai Llanos y Courtois protagonizaron un divertido encuentro que atrapó a los seguidores del streamer. El arquero del Real Madrid recibió el premio a ‘Mejor arquero’ en la ceremonia del Balón de Oro y contó cómo jugar Among Us lo ayudó a consagrarse en su posición en el campo de fútbol.

Durante la entrevista, el futbolista recordó la época de la pandemia y cómo dedicó parte de su tiempo al popular juego que lo terminó acercando a una parte de la población de España que no estaba tan interesada ni en el Madrid ni en el fútbol.

Thibaut Courtois a Ibai Llanos: ¿cómo estás mi gordita?

Ibai Llanos aprovechó la ceremonia de premiación internacional para retransmitirla por su canal de Twitch y tuvo la oportunidad de hablar con Courtois a quien felicitó por haber sido galardonado.

"¿Qué pasa Jirafa?", le dijo el streamer con confianza, a lo que el portero no se quedó atrás y también le contestó "¿Cómo estás, mi gordita?".

En seguida empezaron los elogios para el guardameta y a su vez los dardos a sus detractores, quienes lo cuestionaron por jugar con Llanos videojuegos durante la pandemia.

"¿Te acuerdas cuando jugabas al Among Us en el 2020 y la gente decía, cuidado, igual le perjudica? Toma, mejor portero del mundo", recalcó el streamer.

Courtois habla de los beneficios de Among Us

Las palabras de Ibai Llanos no pasaron desapercibidas y Courtois no tuvo miedo en reconocer que parte de lo que decía se ajustaba a su realidad.

“Esta pandemia mentalmente me ha ayudado mucho. Yo creo que después de la pandemia se ha visto al mejor Courtois, la gente me ha conocido mejor, estoy muy feliz por eso”, recalcó el madridista.

En seguida, Llanos le preguntó si consideraba que jugar Among Us lo había ayudado a convertirse en el mejor arquero del mundo.

“Claro, claro, eso y de estar más cerca de la gente de España que no me conocía tanto, yo creo que me han apreciado más de otras aficiones que no eran fan de Courtois ni del Real Madrid”, subrayó.