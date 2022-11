Tigres anuncia la salida de Miguel Herrera de la dirección técnica del equipo

El club mexicano Tigres anunció la salida del director técnico Miguel Herrera. Los malos resultados obtenidos en el Torneo Apertura 2022 habrían terminado de molestar a la presidencia de los felinos, que tomó la drástica decisión de separarlo del plantel.

Tigres y su despedida a Miguel Herrera

A través de un comunicado, el equipo anunció la decisión con respecto a su entrenador, el cual estaba en periodo de evaluación, según las declaraciones del presidente del club, Mauricio Culebro

“El Club Tigres anuncia que después de realizar un análisis a profundidad ha tomado la decisión de finalizar la relación laboral con Miguel Herrera y su equipo de trabajo. Agradecemos a Miguel y a todo su cuerpo técnico por el profesionalismo mostrado a lo largo de los tres torneos de Liga en los que estuvieron al frente de Tigres y les deseamos éxito en sus proyectos futuros. En los siguientes días anunciaremos a nuestro nuevo cuerpo técnico”, señala la nota de prensa del equipo.

Los malos resultados de Miguel Herrera con Tigres

Con los Felinos, Miguel Herrera no pudo llegar a ninguna final. Solamente disputó dos semifinales en el Apertura 2021 y Clausura 2022, así como los Cuartos de Final en el Apertura 2022. La gota que habría derramado el vaso fue la eliminación ante el Pachuca, situación que fue definitiva al momento de decidir sobre su permanencia en el club.

Asimismo, el DT tuvo algunos comentarios polémicos que no fueron tomados bien por toda la hinchada precisamente luego de la derrota con el Pachuca. Herrera llamó “viejos” algunos de los jugadores de su plantel y recalcó que había pedido a la dirigencia renovar el equipo.

“Lo veo (a Gignac) y sí corre y lucha, pero no es eterno, en algún momento se tendrán que retirar, ir o ceder su lugar a gente joven y el director técnico que venga o yo tendrá que pensar en eso; de repente no le suena a la gente que mucha gente ya tiene 35, 37, 34 (años), son la segunda plantilla más grande (edad) del torneo y tenemos que pensar en eso, los cambios del equipo. Lo hablamos con la directiva, no planeamos sobre la fecha. Hoy con este equipo y la gente que se ha matado, han conseguido cosas exitosas; tenemos que hacer con una generación revulsiva lo que hicieron con esta generación”, dijo en su momento Miguel Herrera quien consiguió con el equipo 31 victorias, 13 empates y 17 derrotas en 62 partidos.