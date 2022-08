TikTok sigue siendo la red social por excelencia para entretener y relajar a las personas en sus momentos libres. Cada challenge o historia que se viraliza saca más de una sonrisa entre los usuarios, además que llega a convertirse en tendencia que puede traspasar fronteras. Y esta vez fue la historia de un joven peruano la que se viralizó en TikTok, luego que compartiera con sus seguidores la historia sobre su iniciativa para emprender un negocio propio.

Como se sabe para emprender hay que tener mucha paciencia y fuerza de voluntad. Crear un negocio no siempre dará alegrías los primeros días de la inauguración ni nos volverá millonarios de la noche a la mañana, hay que ser perseverante y no dejarse vencer ante las circunstancias adversas.





Lo perdió todo los primeros días

El usuario “nash3496” de TikTok narró en la red social lo entusiasta que se encontraba por abrir su casa de apuesta. El joven peruano empezó su día muy alegre esperando que lleguen los primeros clientes, pero a medida que pasaban las horas no veía ningún resultado, la gente no se acercaba al local. Al segundo día también aparece en el clip esperando a que las personas se acerquen, pero no obtenía resultado.

Luego de varias horas de esperar, mientras salía a la calle a “jalar” a las personas a su negocio por fin recibió a sus primeros clientes. Emocionado, les mostró la dinámica de los juegos propios de una casa de apuesta. Los tres apostadores que llegaron al local empezaron a jugar, pero a los minutos las cosas no salieron como lo esperaba y es que los hombres ganaron todas las apuestas y se llevaron todo el dinero que el peruano tenía reservado. El hecho quedó registrado en TikTok.

Joven recibe muestras de apoyo en Tik Tok

Aunque el pequeño video subido a la plataforma de TikTok generó en un primer lugar reacciones y comentarios de burla por la mala suerte del chico, después los usuarios de la red decidieron mostrarle su apoyo para que no pierda las esperanzas ya que con mucho esfuerzo había logrado inaugurar su negocio.

“Mano míralo como una inversión obtén clientes, dando bonos para su primera apuesta así, así empiezas a fidelizar clientes, suerte”, “mano, ese es negocio redondo, poco a poco, no hay pierde, “Ahora no hay fútbol ya a mediados de agosto te va a faltar espacio”, Mejor que ganen, así ellos regresan tarde o temprano", son algunos de los comentarios de aliento que se leen.