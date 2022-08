TikTok: 'Loco' Vargas se resbala en pichanga y se vuelve viral

El exfutbolista Juan Manuel Vargas se convirtió viral el último fin de semana luego de protagonizar una aparatosa caída durante un partido de fulbito.

El exvolante nacional, que paseó su fútbol por la Serie A de Italia y LaLiga de España, se encuentra últimamente disputando algunos campeonatos de barrio. Esta vez, fue captado en la región Amazonas, en donde se animó a ‘dar chocolate’ para brindar un buen espectáculo.

Pero esto fue lo único que otorgo el popular ‘Loco’, pues imagen suya en el piso se convirtió viral en las redes sociales. Pero, ¿cómo se dio esto? Pues resulta que el exfutbolista de la Fiorentina sufrió un resbalón luego de disputar un balón. El hecho, sorprendió a los asistentes, quienes solo atinaron a mirar lo sucedido.



El clip, compartido en la plataforma de TikTok, cuenta con aproximadamente 500 mil visualizaciones, 9 mil likes y 300 comentarios, muchos de estos comparando el momento actual del exvolante nacional con su pasado. "Y pensar que Buffon era su hijo en la liga italiana, el fútbol como la vida pasa”, “El mejor lateral de que tuvo Perú”, “Sólo se resbaló o tropezó no le veo nada malo”, “Le pasa a cualquiera, está perdido en loza, está acostumbrado a fútbol 11 a 11”, “El mejor lateral izquierdo que tuvo Perú. Las cosas como son y eso que no hablo del carácter y garra. Si no de su nivel futbolístico”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios en el video.

¿’El Loco’ Vargas incursionaría en la televisión?

Durante una reciente entrevista para el programa del Cuto Guadalupe, Juan Manuel Vargas reveló que le gustaría incursionar en el mundo de la televisión y que al parecer, existiría la posibilidad de hacerlo dentro de muy poco, más no brindó detalles al respecto.

“Me llamaron, me buscaron, me mostraron el proyecto y me agradó porque no es un tema así de fútbol, es un tema más de chacota, de conversación. Esperemos que en los próximos días algo se concrete y de haga más segura la cosa”, detalló el ex futbolista.