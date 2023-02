Tom Brady se retira de la NFL: la historia de la tarjeta de novato que fue vendida en 2.2 millones de dólares

El mundo de la NFL despertó con la triste noticia de que el mejor jugador en su historia, Tom Brady, anunció su retiro.

Por esta razón, recordaremos la vez en que una tarjeta de novato de este jugador fue vendida por una fortuna.

Un cromo de Tom Brady llegó a costar más de dos millones de dólares

En el año 2021, se puso en subasta la tarjeta de novato de Tom Brady del Campeonato de Contendientes de los Playoffs del 2000.

El artículo fue calificado con 8.5 y con un nivel de autenticidad de 9. Debido a estas características, fue vendido en 2.25 millones de dólares, cifra récord de venta para un cromo.

Años atrás, el CEO de Fitbit, James Park, pagó 1.32 millones de dólares por una de las copias de la tarjeta de novato de Tom Brady, que tenía una calificación de 8 y un autentificado de 10.

De hecho, en ese entonces, el hombre lució muy emocionado por su adquisición. Sin embargo, no se sabe quién es la persona que pagó por la nueva tarjeta.

Tom Brady anunció su retiro en sus redes sociales

El jugador grabó un video explicando el motivo de su decisión, así como para agradecer el cariño de la gente todo este tiempo.

“Buenos días, chicos, iré al grano inmediatamente… me estoy retirando, para siempre. Realmente quiero agradecerles muchos chicos, a cada uno que me apoyó a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de equipo, mis rivales. Podría seguir para siempre. Gracias, chicos por permitirme vivir mi sueño, absolutamente no lo cambiaría por cualquier cosa".

Cabe recordar que Tom Brady hizo historia en la NFL al ganar siete campeonatos en el Super Bowl.

