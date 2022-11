Tom Brady habla por primera vez sobre su divorcio con Gisele Bündchen

Luego de que Tom Brady y Gisele Bündchen confirmaran su divorcio, el jugador de la NFL decidió romper el silencio y hablar al respecto. Es por eso, que el deportista estaría tratando de superar su relación enfocándose primero en su rol como padre y en segundo, como estrella del fútbol americano.

Tom Brady habla sobre su divorcio

Tom Brady comentó a través del podcast 'Lets' Go!’ temas relacionados al drama que vivió en los últimos meses a raíz de su separación con la exitosa modelo en donde aseguró que desea tener una buena relación con su ex esposa por el bienestar de sus pequeños hijos.

“Creo que hay muchos profesionales en la vida que pasan por cosas con las que se enfrentan en el trabajo y en casa. Obviamente, la buena noticia es que es una situación muy amistosa y yo estoy realmente enfocado en dos cosas, cuidar a mi familia y ciertamente a mis hijos y, en segundo lugar, hacer el mejor trabajo posible para ganar partidos de fútbol americano”, mencionó Brady.

Asimismo, el quarterback aseguró estar muy enfocado en la cancha, pero, también, en la casa como padre de familia.

“Entonces, eso es lo que hacen los profesionales. Te enfocas en el trabajo cuando es hora de trabajar, y luego, cuando llegas a casa, te enfocas en las prioridades que están en casa. Todo lo que puedes hacer es lo mejor que puedes hacer. Eso es lo que haré. seguiré haciéndolo mientras esté trabajando y mientras sea padre", declaró.

Tom Brady no estaba de acuerdo con el divorcio

Una fuente cercana a la pareja le contó a la revista People que Tom Brady no tenía pensando en terminar la relación y mucho menos atravesar por un proceso de divorcio.

“Habría hecho lo que fuera necesario para que las cosas funcionaran. Esto no fue idea de Tom. Nunca fue idea suya”, dijo la fuente cercana al jugador. “Estaba dispuesto a ir a terapia, asesoramiento matrimonial, lo que fuera necesario para que las cosas funcionaran. Él no quería el divorcio y no quería que el matrimonio terminara”, añadió.

El jugador profesional habría intentado arreglar las cosas con la brasileña, ya que estaba seguro de que el divorcio iba a afectar a sus herederos.

“No quería que los niños tuvieran padres divorciados; quería resolver esto. Por esto, estaba intentando hacer las cosas bien con Gisele, quien sintió que era demasiado tarde. Ella le dio muchas oportunidades para arreglar las cosas, y él no lo hizo”, sentenció la fuente.