Tomás Roncero de 'El Chiringuito' perdona a Mbappé: "La ira y el rencor te debilitan. Te esperamos en el Real Madrid"

¡Lo perdonó! Tras la fallida llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid a inicios de temporada, Tomás Roncero fue uno de los más críticos del jugador parisino. Y es que, el periodista deportivo consideraba que el delantero del PSG estaba desperdiciando una gran oportunidad de alcanzar la gloria y convertirse en una leyenda del fútbol al permanecer en el club francés.

Sin embargo, tras su gran actuación en el Mundial Qatar 2022, el periodista español ha decidido perdonar al futbolista de 23 años por su “paz y salud mental”.

“Yo tengo 57 años, tú (Mbapeé) eres un crío de 23 y como todo en la vida, cuando uno tiene más recorrido, tenemos momentos de dolor, rabia, ira y enfado. ¿Sabes que se aprende con 57 años?: lo que mejor sabe a veces es perdonar porque te sientes bien contigo mismo porque la ira y el rencor te debilita. Te hace levantarte por la mañana con mal gesto, mala cara e incluso con mal cuerpo. La vida cuando tu perdonas notas un alivio en el que te ha hecho dudar, en el que ha pecado, que ha sido injusto contigo”, señaló el hombre de prensa.

Asimismo, el panelista de ‘El Chiringuito’ le pidió al parisino que reconsidere su decisión y, finalmente, llegue al club blanco.

“Tú eres un crío de 23 años que tiene toda la vida, dinero poder, París es tuyo, pero no tienes al Real Madrid, no tienes el sueño de infancia. Tú eres un niño que soñaba con estar en el Real Madrid y los sueños no caducan, estoy seguro de que quieres estar ahí. Te esperamos”, agregó.

¿Kylian Mbappé llegará al Real Madrid?

Según el Diario Sport, Kylian Mbappé anunciaría en las próximas horas su salida del PSG. De acuerdo con el medio español, el delantero del PSG mantendría una reunión con los directivos del club parisino para ponerle fin a su vínculo a final de temporada.