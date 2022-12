Tomás Roncero explotó en contra de Luis Enrique en 'El chiringuito': "Somos el hazmerreír del mundo”

España es el centro de atención de la prensa deportiva luego de caer por penales ante Marruecos y ser eliminada del Mundial Qatar 2022. De hecho, varios periodistas españoles han criticado lo hecho por Luis Enrique. Uno de ellos ha sido Tomás Roncero, quien cuestionó alguna de sus decisiones.

Tomás Roncero criticó a Luis Enrique

El periodista español tuvo tiempo en El chiringuito para hablar sobre el trabajo del técnico español durante este tiempo: "Ahí está el ADN Barça. Estamos fuera por Marruecos. La única grande que no ha pasado a Cuartos. Los otros siete son cabezas de serie, y solo hemos fallado nosotros”, indicó en un primer momento.

A Ronceros se le notaba muy ofuscado por la eliminación. De hecho, aseguró que esta derrota es una de las más vergonzosas que ha visto y que por esto son la burla: “Somos el hazmerreír del mundo entero".

El periodista tampoco escondió su molestia por el estilo de juego y por la actitud de algunos jugadores: "Yo no soporto que mi selección no muera de pie como ha pasado otras veces, pero que en mil pases ningún jugador se atreva a tirar a portería. Ni en los tiros de esquina. Si llego a estar ahí, les regaño. Los tiros de esquina se tiran al área porque yo he visto a Puyol meter un gol a Alemania de cabeza”.

Tomás Roncero ironizó con la valentía de Luis Enrique

Finalmente, fue irónico con la estrategia de Luis Enrique para evitar las contras de Marruecos: "¿Y seguimos con el toquecito? Encima, no acaba en el área. ¿De qué vale un córner si no acaba en el área? Y venga a tocar... 'Así evito los contraataques de Marruecos' Qué valiente eres (Luis Enrique). Qué entrenador más valiente tenemos".

Así como él, son muchos los periodistas que están enojados con lo hecho por la selección española.

💥 ❞𝙎𝙊𝙈𝙊𝙎 𝙀𝙇 𝙃𝘼𝙕𝙈𝙀𝙍𝙍𝙀𝙄́𝙍 𝙙𝙚𝙡 𝙈𝙐𝙉𝘿𝙊 𝙀𝙉𝙏𝙀𝙍𝙊❞ 💥



🙄 "Ahora vete a hacer stream si quieres..."



🔥 @As_TomasRoncero 'estalla' contra Luis Enrique... #ChiringuitoSelección" pic.twitter.com/WKAGax7rMV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 6, 2022