Tommy, el niño que tiene el mismo problema de crecimiento que Lionel Messi y que cumplió su sueño de conocer al futbolista

En las últimas horas, la vida de un niño llamado Tommy se ha hecho viral en las redes sociales. La historia del pequeño destaca debido a que tiene el mismo problema de crecimiento que Lionel Messi.

Un usuario de Twitter se encargó de difundir el relato que hizo la mamá del pequeño.

La historia de Tommy se hizo viral en redes

La contó que los médicos le detectaron a su hijo de cuatro años el déficit en la hormona de crecimiento, lo mismo que padeció Lionel Messi en su infancia.

Para tratar de explicarle a su pequeño hijo sobre su situación, le compró un póster de la Pulga, y que luego de eso lo tuvo como ídolo.

“Como mamá, yo sabía que algo le pasaba y si los médicos no lo querían investigar, lo iba a investigar yo. Empecé a leer, a buscar datos, a comparar informes, hasta que un día me senté con todos los papeles frente al pediatra y le dije: Tommy tiene lo mismo que Messi”, contó la señora.

Tommy conoció a su ídolo Lionel Messi

Dentro del relato, detalló cómo fue que consiguió conocer a Lionel Messi: “Conseguimos el teléfono de Jorge Messi, le contamos lo que nos estaba pasando y nos dijo: 'la semana que viene la Selección, va a estar concentrando en el Intercontinental, les aviso un día antes así lo ven a Leo en el lobby del hotel”.

Finalmente, confesó que no grabó nada de la charla porque no quería hacer show: “Fue una charla hermosa. Una charla que solo fue charla, que no la filmamos, que no hay video, porque estábamos los tres ahí, sin show, con el único objetivo de hablar con alguien que ya había vivido lo que Tommy tenía que vivir. Y estoy convencida de que el tratamiendo de hormona de crecimiento le enseñó a Messi que para llegar a lo más alto hay que saber esperar”.

Ahora sí, les dejo esta historia de un chico que tuvo el mismo problema que Messi. El mejor de todos los tiempos. Vale llorar.

Feliz nochebuena para todos pic.twitter.com/56eSK0aPpL — Pelalibre (@libreelpela) December 24, 2022