Tini y su indirecta a Camila Homs, ex de Rodrigo De Paul: "Duermo todas las noches en paz"

¡Fuerte y claro! La cantante Tini Stoessel aprovechó un intermedio del concierto que ofreció en Buenos Aires para responderle a sus detractores. La exchica Disney ha sido señalada como la principal responsable de la separación de Rodrigo De Paul y Camila Homs, por lo que, les envió un mensaje a sus principales críticos.

Asimismo, la exprotagonista de ‘Violetta’ le habría mandado un mensaje a la madre de los hijos del jugador argentino. La intérprete de ‘Cristina’ aseguró estar con la ‘conciencia tranquila’ a pesar de ser acusada de ser la tercera en discordia en la relación del futbolista del Atlético de Madrid y la modelo.

“Muchas veces la gente habla desde su propia tristeza, angustia o frustración y lo pone en otra persona y te quieren hacer sentir constantemente mal, pero uno tiene que verse a uno mismo, estar con la gente que te ama, que realmente lo hace desde el corazón. Yo por eso duermo todas las noches en paz. Gracias por bancarme”, dijo la actriz en el espectáculo que brindó este 22 de diciembre en la capital argentina.

Estas declaraciones llegaron luego de que Homs posteara un mensaje polémico y un video haciendo una seña grosera después que Stoessel publicara una foto junto a De Paul en Instagram. Y es que, la modelo se habría molestado al ver que el futbolista prefería visitar a su novia antes que, a sus hijos, a quienes no veía hace dos meses.

Rodrigo De Paul asistió al concierto de Tini y le expresó su admiración

Rodrigo De Paul estuvo presente en el concierto de Tini. El futbolista fue invitado a subir al escenario, donde fue ovacionado por el público tras ser una pieza fundamental en el tricampeonato de Argentina en el Mundial Qatar 2022.

El jugador del Atlético de Madrid también aprovechó para dejarle un romántico mensaje a la cantante.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, expresó de Paul ante la algarabía del público.