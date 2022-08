Video: el "modesto" camerino donde se cambió Luis Suárez

Luis Suárez dejó las canchas europeas por el amor de su vida: Nacional. Sin embargo, eso también significó olvidar las comodidas y los lujos que solo un club de Europa le puede brindar. Y así se vio reflejado en un video que se hizo viral en las redes sociales previo al encuentro con Liverpool por el campeonato clausura de Uruguay.

Resulta que el campo donde hace de local el homónino del club de la Premier League, está en pésimas condiciones. Es más, el camerino deja mucho que desear. Sin embargo, el delantero no se inmuto y como todo un profesional ingresó a las instalaciones a cambiarse para el encuentro que, de por cierto, lo terminó ganando Nacional.

Una verdadera estrella

Grass mal cortado, ladrillos al aire, un techo bastante precario y camerinos tan pequeños que no cabían los elementos de utilería, no fueron problemas para Luis Suárez quien -además- no pudo usar las duchas por ser visitante.

La estrella mundial de fútbol no se fijó en esos detalles y se concentró en jugar. Al término del partido compartió un mensaje demostrando su humildad y grandeza. “Volvimos a ganar, que era importante y contra un gran rival. ¡Feliz de volver a jugar en las canchas donde todo empezó! Seguimos con el mismo objetivo. Todos juntos. Siempre positivo”, escribió Suárez en sus redes sociales.

Los nuevos desafíos para Luis Suárez

Aunque el equipo de Luis Suárez fue eliminado de cuartos de final de la Copa Sudamericana por el Goianiense de Brasil, aún quedan muchas metas por cumplir. Por lo pronto, buscan ganar los siguientes partidos para alcanzar a River Plate, equipo líder del torneo uruguayo.