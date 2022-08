[VIDEO] Futbolista a punto de perder un riñón tras patada criminal

A Uruguay se le conoce históricamente en el mundo futbolístico como uno de los países cuyos jugadores van a dejar todo en la cancha. Y esto se refleja en la rudeza con la que van a disputar cada jugada. Sin embargo, esta vez a un jugador se le pasó la mano y podría dejar sin un órgano a un compañero rival.

Jugador podría perder riñón por patada

Esto ocurrió en la liga Salteña de fútbol, en el partido que disputaron Saladero y Sud América por la segunda fecha. El encuentro se puso caliente y uno de los jugadores, Gonzalo Trindade, pateó directamente el pecho de Matías Sabarrós, quien tuvo que salir del campo para ser internado en un centro de tratamiento intensivo (CTI).

"Está muy dolorido, tiene que hacer extrema quietud y lo están monitoreando permanentemente. Estamos jugados a que evolucione favorablemente y que se recupere", comentó el papá de Matías.

El agresor se muestra arrepentido

Por otro lado, la persona que propinó la patada se mostró muy arrepentida por lo sucedido: "No soy un asesino. Soy un gurí que juega al fútbol nomás, se me fue la pata. Mi madre llora desde el domingo porque todos me dicen 'asesino, asesino', pero asesino es el hombre que mató a la mujer hace unos días", comentó Gonzalo.

Asimismo, comentó el estado de salud por el que está pasando su mamá, ya que emocionalmente le ha afectado mucho: "Mi madre está muy mal, ya le dije que no tiene que entrar en esas cosas. Sé que estuve mal, no era mi intención hacerlo".

Finalmente, Gonzalo Trindade se mostró muy arrepentido de lo ocurrido, espera poder visitar a Matías para ofrecerle unas disculpas. Lo que único que pidió fue no ser comparado con un asesino: "Si me dicen sucio o mala leche la banco, pero asesino es otra cosa".