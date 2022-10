Wesley Sneijder le da con palo a Edson Álvarez: “No encaja en el juego del Ajax”

A pesar de que Edson Álvarez ha logrado posicionarse como uno de los mejores jugadores mexicanos en Europa, no todos estarían felices con su desempeño. Uno de ellos sería Wesley Sneijder, ex jugador de Países Bajos y leyenda del Ajax, quien no dudó en criticar el juego de Álvarez e incluso aseguró que debería salir cuanto antes del club holandés.

Cabe resaltar que el Chelsea habría mostrado interés por tener al volante en sus filas, sin embargo, el Ajax no habría aceptado la propuesta debido al buen rendimiento que viene teniendo el canterano de las Águilas del América.

La decisión de la directiva no habría sido del agrado del holandés, ya que para él su estilo de juego no va con la filosofía de la institución. No caben dudas que sus declaraciones han dejado sorprendido a más de uno.

“Lo único que Edson Álvarez sabe hacer es jugar la pelota hacia los lados o hacia atrás, nunca lo hace para delante. La verdad es que no sé cómo sigue en el Ajax porque no encaja con la filosofía, no vale los 50 millones que piden, pero si es cierto que Chelsea los puso en la mesa en el verano yo lo hubiera mandado a Londres en un parpadeo por esa cifra, pues con ese dinero compras a dos buenos futbolistas”.

Estadísticas respaldan a Edson Álvarez

Es importante mencionar que las críticas de Sneijder no se ven reflejadas en los números del futbolista mexicano. Según algunas estadísticas, Álvarez ha sido pieza clave del esquema principal del Ajax los últimos cuatros torneos.

Durante la presente temporada, el jugador originario de Tlalnepantla, Estado de México, ha disputado 10 de 11 encuentros posibles y también ha logrado asistir en dos oportunidades. Asimismo, ha estado presente en todos los encuentros por Champions League e incluso cuenta con un gol registrado.

No obstante, Aldred Schreuder, actual entrenador del Ajax, señaló que Edson es como un capitán sin banda. Además, suma de manera irremediable en la parte defensiva y en el juego aéreo.