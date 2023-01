Willyrex explicó por qué no participó del Rewind Hispano 2022: "No me avisó nadie"

El Rewind Hispano 2022 fue uno de los eventos más esperados por la comunidad de streamers. Pero, lo que más llamó la atención fue la ausencia de varios creadores de contenido, sobre todo la de Willyrex

En una transmisión en vivo, el español explicó los motivos por los cuales no ha aparecido en las dos últimas entregas del Rewind.

Willyrex explicó por qué no salió en el Rewind

Ante la insistencia de sus seguidores por su no participación en el Rewind Hispano 2022, Willyrex salió a responder lo sucedido.

En una de sus transmisiones en vivo, comentó lo siguiente. "Nadie me dijo nada, y tampoco hubiera participado aun así".

Willyrex admitió que, desde el 2020, lo dejó de seguir y considera que ya no es lo mismo de antes. "Desde hace un par de años ni lo veo, no es lo que era al principio por lo que me han dicho".

Asimismo, lo comparó con las recopilaciones que hace YouTube. "Es como el Rewind que hacía YouTube, salía tanta gente que ni los conocías ni entendías las bromas".

Willyrex apareció en el Rewind del 2020

Cabe recordar que la última vez que Willyrex apareció en el Rewind fue en el 2020, donde protagonizó una de las escenas más virales en redes sociales. Willyrex fue uno de los que interpretó la serie de Among Us.

Finalmente, los seguidores del influencer señalaron que les haría mucha ilusión que el próximo año sí aparezca, pero Willyrex no afirmó ni negó nada adicional.