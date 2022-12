Wojciech Szczęsny: "Le aposté 100 euros a Messi que no cobraban el penal, pero perdí"

Una de las polémicas del Mundial Qatar 2022 se vivió este 30 de noviembre durante el partido de Argentina ante Polonia. La ‘Albiceleste’ necesitaba ganar para asegurar su pase a octavos de final, por lo que se lanzó al ataque desde el primer minuto.

En el 35’ del primer tiempo, Julián Álvarez centra para Lionel Messi. El astro argentino contacta con el balón y durante la jugada recibe un golpe en la cara del arquero polaco Wojciech Szczęsny, quien trataba de despejar el balón y, así, evitar que los dirigidos por Lionel Scaloni se adelanten en el marcador.

Tras la polémica jugada, el árbitro revisó las imágenes del VAR y decretó el penal a favor de Argentina. Sin embargo, durante los minutos de paralización del juego previos, el arquero polaco mantuvo una charla con el astro del PSG. El guardameta reveló que hizo una apuesta con el argentino sobre la decisión final del juez.

“Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar el penal... Así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen... no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero”, contó el arquero de la Juventus, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro tras atajarle el penal a Messi.

¿A quién deberán enfrentar Argentina y Polonia en octavos de final?

A pesar de la derrota de Polonia ante Argentina por 2-0, europeos y sudamericanos lograron avanzar a la siguiente fase, dejando atrás a México y Arabia Saudita.

La ‘Albiceleste’ deberá enfrentar en octavos de final a Australia, mientras que Polonia a Francia, la actual campeona del mundo.