Youtubers se disculpan por llamar "niños ratas" y "tetos" a jóvenes gamers: "No teníamos idea de la industria que representan"

¡Se arrepintieron! Los integrantes del podcast The Horror Stories publicaron un video pidiendo disculpas por sus declaraciones en contra de la comunidad gamer de Latinoamérica. ¿Qué sucedió?

En medio de uno de sus programas, los panelistas se habían burlado de las personas mayores de 20 años que deciden comprarse consolas de videojuegos. Ellos los tildaron de “tetos” y “niños ratas”.

Estos comentarios causaron que el trío sea duramente criticado en las redes sociales, donde fueron llamados “whitexicans” y “ridículos”.

La ola de hate contra los conductores hizo que se vean obligados a brindar unas disculpas públicas para toda la comunidad gamer. “Por si no han reconocido estas caras, han estado por muchos lados últimamente de una manera negativa, cosa que no nos hace feliz. Hace poco se hizo viral un video donde estábamos hablando en nuestro podcast donde decíamos algunas cosas negativas con respecto al mundo del gaming y del streaming. La verdad es que hablamos de un punto de cien por ciento de desinformación, no teníamos la menor idea de lo que la industria representa”, mencionaron los creadores de contenido mexicanos.

Arrepentidos por sus palabras

Los panelistas de The Horror Stories justificaron sus declaraciones por su desconocimiento de la industria gamer. Sin embargo, sus disculpas no fueron bien recibidas por miles de usuarios.

“No están disculpados”, “Se sienten forzados”, “Ese es el gran problema: Hablar de un tema sin estar informados”, “Una cosa es el humor y la sátira, otra es el ataque directo”, fueron algunas de las respuestas más llamativas.