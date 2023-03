Tomás Roncero aconseja a Kylian Mbappé firmar por el Real Madrid: “Si quiere, que venga, pero no vamos a pagar un euro por él”

El panelista de El chiringuito, Tomás Roncero, se mostró muy crítico con el bajo rendimiento de Kylian Mbappé en el PSG. El periodista español se animó a aconsejar a ‘Kiki’ para que fiche por el Real Madrid en la siguiente temporada.

Molesto con Mbappé

Tras la dura eliminación del PSG, el periodista Tomás Roncero criticó duramente la actuación del actual 10 de la Selección Francesa. Según el panelista de El chiringuito, el delantero francés debería firmar por el Real Madrid en la próxima temporada y buscar la ansiada “quinceava estrella”.

“Yo quiero que Mbappé juegue un día en el Madrid, porque es buenísimo, pero lo que no quiero es estar siempre en capilla, esperándole para que dé el paso. Que no me haga esperar, que Mbappé arregle su situación contractual con el PSG, y si consigue arreglar su contrato para la temporada que viene, desligarse del PSG, que coja un avión, que llegue al despacho de Florentino Pérez y le dé su carta de libertad. Y le diga ‘Quiero jugar en el Madrid y cumplir mi sueño’. Por supuesto, no debe pedir la barbaridad que le paga Al-Khelaifi, ni debe pedir la jaula de oro que tiene en el PSG”, declaró Roncero en el programa conducido por Josep Pedrerol.

Tomás Roncero señala que Real Madrid no pagará un euro por Mbappé

Para el director de Diario AS, Mbappé debe tomar una decisión rápido y dejar de protagonizar episodios bochornosos con el Paris Saint-Germain en Champions League.

"Yo lo quiero ver jugar en el nuevo Bernabéu, cuando haga eso, abrazaré a Mbappé, iré a la presentación, cerraremos el campo, pero ya meses y meses deseando que deje una rendija abierta para que venga al Madrid, venga, que haga lo que le dé la gana, si quiere que venga, pero con la carta de libertad, porque no vamos a pagar un euro por él”, aseguró el hombre de prensa madrileño.

