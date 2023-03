Alessia Rovegno presumió un costoso anillo y afirmó que aún no se casará con Hugo García

Edson Dávila fue al concierto de Ferxxo y se encontró con Alessia Rovegno y Hugo García. Mientras charlaban, el popular 'Giselo' notó el costoso anillo que tenía la modelo. La pareja reveló que aún no se van a casar.

¿Se han comprometido?

'Giselo' se topó con la pareja en el evento musical de Ferxxo. Edson comenzó a hacerles preguntas y también le cantó 'happy birthday' a Hugo García por su cumpleaños. Asimismo, Alessia declaró que se encuentra enfocada en su carrera músical junto con su hermana.

Minutos después, Rovegno intentó esconder algo entre sus manos. No obstante, Edson le pidió que le mostrara el objeto y quedó sorprendido al ver un costoso anillo. "Asu... Escúchame, tienes una casa acá. ¿Qué es esto? Dios mío", exclamó el compañero de Ethel Pozo.

Hugo trató de explicar que, por el momento, no planean casarse. El popular 'Giselo' bromeó y les mencionó que este momento llegará cuando Alessia esté embarazada, pero la pareja también lo negó. Finalmente, aprovecharon el descuido del conductor de América hoy para escapar del lugar.

Se molestó con su equipo de producción

Edson realizó una entrevista al cómico Manolo Rojas para su canal de Youtube 'Edson Pa' qué más'. Sin embargo, no la pasó nada bien debido a que había demasiadas fallas técnicas. "Puedo sentir su energía. Este 2023 puedo sentirlo bien. Gracias Tony Vargas, Nelson, Joel Joya, tú no, te falta bastante. Estoy contento, todo está bien...", dijo el conductor en un tono burlón.

Dávila se dio cuenta que varios detalles no estaban bien organizadow y terminó estallando contra su equipo de producción. "Pido mil disculpas... ¿Qué pasó con la música? ¿Con quién diablos tengo qué hablar? No puede ser posible... ¿El vídeo que pedí? ¿El vídeo y la luz? ¿Qué pasa? No, no, ahora sí entiendo a la señora Magaly Medina de verdad. Me solucionan esto o sino no voy a empezar con ustedes. Se me largan todos", gritó el popular 'Giselo'.