Gisela Valcárcel ‘minimiza’ a Magaly Medina: “No la considero enemiga ni mi rival. Es alguien que está ahí”

Gisela Valcárcel estuvo como invitada al programa La fe del Cuto, conducido por Luis Guadalupe, donde habló sobre la supuesta rivalidad televisiva que tiene con Magaly Medina.

Gisela Valcárcel habla de rivalidad con Magaly Medina

Aunque es de conocimiento público que Gisela Valcárcel y Magaly Medina no pueden estar en un mismo set -supuestamente- por una rivalidad, la Señito negó considerarla una rival o enemiga.

Lee también: Gisela Valcárcel arremete contra alcalde de Comas por no brindar ayuda a damnificados: “No está donde su pueblo lo necesita”

"No puedo decir que es mi rival porque no hemos tenido el mismo amor, para nada. No hemos tenido el mismo horario, no competimos, no es eso. Creo que es una persona dedicada al mundo del espectáculo que habla de lo que quiere hablar y ya está”, respondió para el programa de Trome.

“No considero nada más allá de eso, creo que es una persona que, además, ha trabajado también por lo que tiene y eso está bien. No la considero enemiga, porque eso sí sería mentir, es alguien que está ahí, ¿no?”, finalizó tajante.

Gisela Valcárcel reflexiona sobre su carrera

La conductora de El gran show habló sobre su primer trabajo como conductora en Aló Gisela. De acuerdo con Valcárcel, fue el preciso momento que cambió su vida y descubrió su potencial.

“Un 28 de octubre de 1987 llegó ‘Aló Gisela’ como un trabajo más, jamás pensé que aquí yo iba descubrir mi verdadero potencial, mi verdadero talento, nunca pensé que podía conectar con otros. El mejor lugar donde yo me expreso es donde haya una cámara que me conecta con otra persona”, manifestó.

Lee también: Magaly Medina ofrece 15 mil soles a Jossmery Toledo por hablar sobre Paolo Hurtado: “A ver quién le da más”

Asimismo, Gisela Valcárcel aseguró que no le preocupaba el rating ni celebraba cuando le iba bien en sintonía. “No leo la audiencia para saber cuánto subí, me importa ‘dos pepinos’, creo en la conexión, creo en soltarme, en fluir y no tengo que gustarles a todos todo el tiempo. No me gusta gritar cuando me va bien en la audiencia”, mencionó.