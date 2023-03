Gina Parker confesó que los combatientes iban a estudiar con resaca: "Llegaban con flojera y estaban muy cansados"

Rodrigo González y Gigi Mitre recibieron a Gina Parker y sus colegas en el set de Amor y fuego. La locutora de radio habló sobre su academia de talentos.

Ella recordó que algunos de sus alumnos, como Gino Assereto, venían con resaca.

Sus pupilos llegaban con resaca

Gina es recordada por tener una amplia trayectoria en el mundo de las comunicaciones. La locutora radial explicó que ella decidió crear una academia de talentos para que los estudiantes puedan perfeccionar su oratoria y performance vocal. "Tengo un centro de locución ya más de 30 años. Tengo muchos colegas que ya están en diferentes radios trabajando", dijo la invitada en Amor y fuego.

Lee también: Gino Assereto es criticado por sugerente mensaje: “Saliendo del closet empiezas el recorrido hacia la felicidad”.

"He sido profesora de Karen Dejo... De los chicos de Combate, los primeros... Gino Assereto, todos ellos", añadió Parker. Sin embargo, mencionó que algunos de sus pupilos llegaban agotados a clases después de una noche de fiesta. "Era complicado porque, a veces, llegaban resaqueaditos a estudiar, cansados, con flojerita, pero los mandaron para que puedan comunicarse mejor. Creo que Gino (Assereto) un poco más y se llevaba la lámpara cada vez que pasaba por ahí", reveló la locutora.

La respuesta de Gino a sus detractores

El integrante de Esto es guerra volvió a estar en boca de todos después de escribir el siguiente mensaje: "Hay un closet muy bonito que se llama: El closet de las limitaciones mentales. Saliendo de él empiezas el verdadero y hermoso recorrido hacia la verdadera felicidad".

Lee también: Gino Assereto pidió disculpas por encarar a una señito: "Sé que me debo a ustedes".

Ahora, Assereto mandó un texto dirigido a sus detractores. "A mis haters los amo, los respeto y me siento agradecido con ellos. Me dan la oportunidad de seguir creciendo, evolucionando en este mundo. Gracias por ser parte de mi proceso", redactó Gino. Por el momento, el ex de Jazmín Pinedo sigue enfocado en su carrera musical y parece que nada lo detendrá.