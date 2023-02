Horóscopo de hoy gratis, viernes 17 de febrero: ¿qué dice tu signo del Zodiaco?

Empezamos un nuevo año y las cartas están sobre la mesa. Luna Ayllón te dirá lo que depara el horóscopo de hoy gratis, viernes 17 de febrero, para los signos del Zodiaco.

Aries

Momento a momento llegarás más lejos. Hoy tendrás una pausa, pero no te angusties más. El amor te dice si no estás preparado para tener una relación importante o estable es mejor esperar.

Tauro

Renaces con mucha fuerza y -sobre todo- con fe. Sigue con tus sueños, vas por buen camino. El amor te dará un momento de crecimiento en tu vida sentimental, retomas un tema del pasado.

Géminis:

Cambios y más cambios. Estarás cerrando muy bien el año laboral. El amor te pone presente dónde y con quién tienes que estar. Todo lo que muevas hoy te hará muy feliz.

Cáncer

No postergues temas del trabajo que te haría perder un gran proyecto. El amor es lo más importante en estos momentos, pero déjalo para después.

Leo

Cuidado con estar presente en ambientes de doble discurso, te pueden decir sí a algo que no está muy bien visto, cuidado. El amor te pide estar atento a lo que de verdad deseas. Si estás en un camino que crees correcto, sigue, y si no, espera.

Virgo:

Se abre una puerta muy importante desde hoy, lánzate con todo. El amor te da la comprensión de muchas cosas. Te da la oportunidad de salir adelante en relaciones y temas olvidados.

Libra

Curarás heridas del trabajo, ya sean disgustos o cosas que creías perdidas. El amor te hace pensar que estarás en paz y eso es lo más importante, relajados y sin conflicto.

Escorpio

Eres todo un rebelde sin causa. En el trabajo llegarás a tener la estabilidad que deseas. El amor te dice no apresures las cosas ejerciendo el poder ya que eso no funcionara.

Sagitario

La mente a mil trabajando hasta más no poder, deja que todo se de en su momento. El amor te hace pensar muchas cosas negativas, no sigas por esa dirección, deja la angustia o la ansiedad.

Capricornio

Cuidado con el cansancio, pues estás a puertas de cerrar grandes proyectos, todavía puedes dar mucho más. El amor te pone a prueba para dejar de lado el mal humor y la falta de confianza en ti mismo, hoy recuperas las ganas de amar.

Acuario

El control de las cosas no siempre las puedes tener, eso no es lo correcto así que desde hoy suelta. El amor te dice lo que no está para ti no debe seguir así. Aclara algún mal entendió.

Piscis

Es momento de moverte y no quedarte en tu zona segura y cómoda. El amor te hará cambiar de forma de pensar para que así puedas crecer y avanzar sin miedo y con mas confianza ama.