En Estados Unidos, millones de personas cargan con deudas que podrían acompañarlas hasta el final de sus días. Las tarjetas de crédito, usadas como tabla de salvación en momentos de apuro, suelen convertirse en trampas financieras que dejan preguntas sin respuesta, especialmente cuando ocurre una muerte inesperada.

Según datos recientes de Experian, el saldo promedio de deuda con tarjetas de crédito en el primer trimestre de 2025 alcanzó los U$D 6 618 por persona, con tasas de interés promedio de 21.37%. Además, una encuesta de Debt.com revela que el 55% de los estadounidenses cree que dejará deudas tras su fallecimiento. Lo preocupante no es solo el monto, sino el desconocimiento generalizado sobre quién asume esas obligaciones después de la muerte.

El patrimonio del fallecido es el primer responsable del pago



Leslie Tayne, abogada experta en deudas y fundadora de Tayne Law Group, explicó en conversación con CBS News que "típicamente, no heredarás deudas de un ser querido a menos que seas cofirmante de la deuda o sea una deuda conjunta". Es decir, la carga no se transfiere automáticamente a hijos o cónyuges si no hay un vínculo legal con el crédito.

Al morir una persona, su patrimonio —es decir, sus bienes, cuentas y activos— se utiliza primero para saldar sus deudas pendientes, incluidas las de tarjetas de crédito. Solo después de cumplir con estas obligaciones se distribuyen los bienes entre los herederos. Si el patrimonio no alcanza para cubrirlas, los acreedores pueden dar la deuda por incobrable, según explicó Kyle DePaolo, cofundador de DePaolo & May Strategic Wealth.

Este proceso ocurre dentro de lo que se conoce como la etapa de sucesión o probate, en la cual un tribunal valida el testamento y autoriza el pago de deudas. Es en ese proceso donde se decide si los bienes son suficientes o no para cubrir lo adeudado, lo que puede alargar la entrega de la herencia o incluso anularla si no quedan activos disponibles.

Excepciones legales que obligan a pagar la deuda



Existen, sin embargo, situaciones específicas en las que la deuda de una tarjeta de crédito sí puede alcanzar a los familiares. La primera de ellas es cuando se trata de una cuenta conjunta: si alguien fue cofirmante o titular junto con el fallecido, la responsabilidad de pago recae legalmente sobre esa persona, independientemente de si utilizó o no el crédito.

La segunda excepción se da en los estados de propiedad comunitaria, como California, Texas o Washington. En estas jurisdicciones, las deudas contraídas durante el matrimonio pueden convertirse en responsabilidad del cónyuge sobreviviente, incluso si este no fue cofirmante. En estos casos, las leyes consideran que todo lo adquirido y todo lo adeudado durante la unión pertenece a ambos cónyuges.

Este tipo de normativas suelen pasar desapercibidas hasta que ocurre un fallecimiento. Por eso, expertos recomiendan revisar el régimen patrimonial del estado de residencia y leer con detalle los contratos de tarjetas compartidas, pues firmar como coaplicante puede tener implicancias financieras más allá de la vida.

Aunque la idea de heredar una deuda suena aterradora, la mayoría de personas no enfrenta esa carga. Sin embargo, entender las excepciones y planificar con anticipación puede marcar una gran diferencia para quienes quedan atrás.