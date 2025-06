Más de 70 millones de personas en Estados Unidos dependen mensualmente del Seguro Social, un sistema que incluye beneficios por jubilación, discapacidad y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés). Para julio de 2025, se ha confirmado que quienes reciben el SSI verán sus depósitos reflejados en su cuenta bancaria incluso antes del feriado del 4 de julio.

Este ajuste en el calendario responde a la necesidad de garantizar el acceso oportuno al dinero antes del Día de la Independencia. Por ello, el primer pago se realizará el martes 1 de julio, fecha establecida para los receptores del SSI. Luego, el jueves 3 de julio, se emitirá el pago para quienes reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 y además están afiliados al SSI.

Fechas confirmadas para los pagos de SSI y otros beneficios del SSA



La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) seguirá el siguiente cronograma en julio de 2025:

Martes 1 de julio: se pagará a todas las personas que reciben el SSI.

se pagará a todas las personas que reciben el SSI. Jueves 3 de julio: se enviarán los depósitos a quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 y también están inscritos en el SSI.

Estas fechas aseguran que los depósitos lleguen antes del feriado nacional del 4 de julio, evitando demoras en la entrega de fondos esenciales.

Promedios y máximos de los pagos del Seguro Social en 2025



De acuerdo con la SSA, el pago promedio mensual para un trabajador jubilado se ubicó en U$D 2 002.39, superando por primera vez los U$D 2 000. En el caso del SSI, el promedio entregado fue de U$D 718.30, beneficiando a 7.4 millones de personas. Este monto se calcula considerando los 35 años de mayores ingresos del trabajador y se ajusta por inflación, lo que permite que quienes tienen trayectorias laborales más estables eleven el promedio general.

En 2025, jubilarse a la edad plena de retiro, que es a los 67 años, permitirá acceder a un pago mensual máximo de U$D 4 018. Si se decide adelantar la jubilación a los 62 años, el máximo se reduce a U$D 2 831. En cambio, si se opta por postergar la jubilación hasta los 70 años, el beneficio mensual puede llegar hasta los U$D 5 108. Estos montos son estimados y varían según el historial de ingresos individuales.

Qué hacer si no se recibe el pago en la fecha establecida



En caso de no recibir el pago del SSI o del Seguro Social en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar al menos tres días hábiles antes de actuar. Si el dinero no llega tras ese plazo, se debe llamar a la línea de atención del SSA para reportar el problema. También es importante contactar al banco correspondiente para verificar que no haya bloqueos o errores en la cuenta receptora.

Mantenerse informado sobre las fechas de pago y los posibles cambios en el cronograma permite una mejor gestión del presupuesto familiar. En un mes con días feriados como julio, estos ajustes del calendario cobran mayor importancia para millones de ciudadanos que dependen de estos ingresos mensuales.