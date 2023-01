¿Qué signos podrían tener éxito en citas por aplicaciones?

Las citas por aplicativos cada vez son más recurrentes en la población. Sin embargo, siguen siendo una moneda al azar ya que no se conoce nada de esta persona por lo que la primera impresión definirá el futuro de la relación.

Si ya has probado este método de citas y te ha fallado es probable que sea porque no has puesto atención al tipo de signo del chico o chica con el que te vas a encontrar.

Aquí te traemos más detalles al respecto para que tengas el panorama más amplio al momento de aventurarte al amor mediante la tecnología.

Llevan las citas por aplicaciones al siguiente nivel

Se tiene mucho prejuicio que las citas en aplicativos como “Tinder” son un pacto fijo para tener un encuentro sexual. Sin embargo, esto depende mucho de la personalidad de cada signo.

Según expertos en el mundo zodiacal hay un grupo conformado por cuatro signos a los que les gusta llevar los encuentros casuales a la intimidad.

Estos son: Acuario con un 52%, Aries con un 50%, Virgo con un 32% y Capricornio con un 31%. Asimismo, los nacidos bajo el signo de Libra también les gusta entrar a ese terreno ya que son los que mayormente envían fotos candentes a su citas.

Sin embargo, es importante no caer en los prejuicios ya que, aunque a estos signos le guste dar pasos agigantados durante las citas también son capaces de comprometerse.

Este es el caso de los acuarianos quienes pueden llegar a tener relaciones muy serias y sólidas, aunque a primera impresión sea todo lo contrario.

Compatibilidad de signos

Estos signos suelen coincidir mejor con sus similares del zodiaco en citas por aplicaciones.

Aries con Libra, Virgo y Leo.

Tauro con Tauro, Libra y Aries.

Géminis con Sagitario, Acuario y Cáncer.

Cáncer con Acuario, Capricornio y Sagitario.

Leo con Aries, Géminis y Libra.

Virgo con Escorpio, Aries y Libra.

Libra con Aries, Virgo y Tauro.

Escorpio con Virgo, Aries y Piscis.

Sagitario con Capricornio, Acuario y Géminis.

Capricornio con Sagitario, Acuario y Géminis.

Acuario con Sagitario, Capricornio y Géminis.

Piscis con Acuario, Cáncer y Capricornio.

