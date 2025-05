Elecciones en Texas: Conoce los horarios para el voto adelantado en San Antonio

El periodo de voto anticipado para las elecciones de segunda vuelta en San Antonio dio su inicio este martes 27 de mayo, según indicó el plan del Departamento de Elecciones del condado Bexar. Los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta son Gina Ortiz Jones y Rolando Pablos.

Los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir un nuevo alcalde el sábado 7 de junio de 2025. Esta segunda vuelta se lleva a cabo porque en las elecciones generales celebradas el 3 de mayo de 2025, en la que ningún candidato de la región de Texas obtuvo más del 50% de los votos.

Horarios de la votación

Hay centros de votación que operarán en diferentes horarios. Desde el 27 de mayo hasta el 30 de mayo, los centros abrirán sus puertas de 8:00 am a 6:00 pm. El sábado 31 de mayo estarán abiertos de 7:00 am a 7:00 pm y el 1 de junio de 12:00 pm a 6:00 pm. De otro lado, el 2 y 3 de junio, los electores podrán votar entre las 7:00 am y las 7:00 pm.

Cabe señalar que los electores deben llevar consigo a las casillas una forma de identificación, como una licencia de conducir, una tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Seguridad Pública o una licencia para portar armas de fuego.