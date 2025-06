En las autopistas de Florida, conducir por el carril izquierdo sin estar adelantando no solo es una mala práctica, sino también una infracción sancionada por la ley estatal. De acuerdo con el estatuto 316.081(3), los conductores deben abandonar el carril izquierdo si no están rebasando a otro vehículo o no planean girar a la izquierda. De no hacerlo, pueden recibir una multa mínima de U$D 121 y acumular tres puntos en su historial de manejo.



¿Por qué quedarse en el carril izquierdo puede costarte una multa en Florida?



El objetivo de esta normativa es mantener la fluidez del tránsito y evitar situaciones de riesgo. Según la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Vial (FLHSMV, por sus siglas en inglés), quedarse innecesariamente en ese carril puede provocar frenazos bruscos, congestiones de tráfico e incluso reacciones agresivas por parte de otros conductores.

Esta regla es particularmente relevante en autopistas con límites mínimos de velocidad de 65 mph, donde cualquier interrupción del ritmo normal puede derivar en accidentes. Aun si el conductor circula al límite legal, debe ceder el paso a quien venga más rápido detrás.

La estrategia detrás de esta ley es sencilla pero efectiva: fomentar la circulación continua y reducir comportamientos que generen conflicto en la vía. En 2023, se presentó el proyecto de ley HB 317 para reforzar esta norma, buscando establecer criterios más claros sobre cuándo un conductor debe moverse de carril. Aunque aún no ha sido aprobado, refleja la importancia del tema en las políticas de seguridad vial del estado.

En el caso de los vehículos pesados, las restricciones son más estrictas. Los camiones comerciales no pueden circular por el carril izquierdo en autopistas como la I-4, I-75, I-95 o la Florida Turnpike, incluso si necesitan adelantar. Esta regla no aplica a vehículos recreativos o autobuses turísticos.

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés) ha desarrollado mapas interactivos donde se indican los tramos con restricciones para camiones, facilitando la logística y planificación para transportistas. Así, se busca mejorar la seguridad y eficiencia del tránsito en todo el estado.