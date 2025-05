Gastronomía USA: Descubre las cinco hamburguesas más deliciosas del país

Cheeseburger: Para cerrar este ranking, te ofrecemos una hamburguesa que se caracteriza por estar preparada completamente a mano. Five Guys las prepara en una parrilla y los sirve junto con el queso en pan tostado que, además, contiene semillas de sésamo. Por supuesto, le añaden todos los complementos que tú pidas. Five Guys las prepara al instante, por lo que no usa congeladores, solo refrigeradores, y ello es parte de la esencia de su marca.