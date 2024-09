Desde su papel como Manny Delgado en la exitosa serie Modern Family, Rico Rodríguez se ha alejado del estrellato que vivió durante su adolescencia. A los 26 años, su vida ha dado un giro, adoptando un estilo más relajado y centrándose en nuevas actividades fuera del ámbito televisivo.

Con tan solo 11 años, Rico Rodríguez comenzó a interpretar a Manny Delgado, el hijo de Gloria Pritchett, interpretada por Sofía Vergara. A lo largo de 11 temporadas, su personaje se convirtió en uno de los más queridos por los fans. Sin embargo, tras el final de la serie en 2020, Rodríguez decidió apartarse del foco de Hollywood.

El nuevo estilo de vida de Rico Rodríguez

Lejos del niño que siempre vestía con trajes formales y corbatas, Rico Rodríguez ha adoptado una imagen más punk y desenfadada. Con camisetas oscuras de la WWE, películas de terror, una barba prominente y rizos largos, el actor muestra un aspecto completamente diferente, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales con su radical cambio de look.

Nuevas pasiones

Aunque Rico Rodríguez sigue participando en algunos proyectos como actor, su vida ha girado hacia otras pasiones, especialmente en el ámbito deportivo. Gran fanático de los Houston Rockets y los Houston Texans, Rodríguez se ha mostrado activo en eventos deportivos y en redes sociales, compartiendo su entusiasmo con sus seguidores. En 2016, su devoción por los Texans fue reconocida cuando fue nombrado capitán de la ventaja de local en uno de sus partidos.

Nuevos formatos y narrativas

Tras el final de Modern Family, Rodríguez no ha desaparecido completamente del mundo del entretenimiento. En 2023, se aventuró en el mundo del podcasting con "How to Win Friends and Disappear People", una combinación de comedia y suspenso que le permitió experimentar con nuevas formas de contar historias. Aunque su presencia en televisión y cine ha sido menor, este proyecto demuestra su interés por explorar otros formatos y narrativas.

La familia, un pilar fundamental

A lo largo de su vida, la familia ha sido un aspecto central para Rico Rodríguez. Su hermana, Raini Rodríguez, también actriz, sigue siendo una figura constante en su vida y en sus publicaciones en Instagram. Además, mantiene una relación cercana con sus antiguos compañeros de Modern Family, como Sofía Vergara, quien continúa mostrándole cariño y apoyo a través de mensajes en redes sociales.

Aunque Rico Rodríguez ha optado por un camino más discreto tras su paso por Modern Family, sigue siendo un actor con mucho potencial y con una gran base de seguidores que lo apoyan en cada nueva aventura. Su transformación personal y profesional es un ejemplo de cómo las estrellas jóvenes pueden tomar el control de sus carreras y vidas, adaptándose y creciendo fuera del foco de atención.

Créditos vídeo: YouTube | @TheEllenShow.