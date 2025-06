En Estados Unidos, obtener una licencia de conducir siendo menor de edad es posible, pero viene acompañada de múltiples restricciones pensadas para garantizar la seguridad vial. Cada estado tiene sus propias normas, pero en general, los adolescentes que comienzan a conducir deben pasar por un proceso gradual conocido como “licencia con restricciones” o “licencia provisional”. Este sistema permite que los jóvenes ganen experiencia bajo ciertas condiciones antes de obtener una licencia completa.

Las restricciones más comunes incluyen límites de horario, prohibición de transportar pasajeros jóvenes y cero tolerancia al consumo de alcohol. Por ejemplo, en muchos estados no se permite conducir entre las 11 p.m. y las 5 a.m., salvo por motivos escolares o laborales. Además, durante los primeros meses, los conductores menores no pueden llevar a otros adolescentes como pasajeros, a menos que haya un adulto presente. También deben completar cursos de educación vial, acumular un número mínimo de horas prácticas y, en algunos casos, contar con supervisión adulta durante el aprendizaje.

Normas que debes tener en cuenta si eres menor de edad

Si eres menor de 18 años y estás por obtener tu licencia de conducir en EE. UU., es fundamental que conozcas las restricciones vigentes en tu estado. La mayoría requiere una “licencia de aprendizaje” como primer paso, seguida de una “licencia provisional” con condiciones específicas. El incumplimiento de estas reglas puede resultar en multas, suspensión de la licencia o reinicio del proceso.

Algunas restricciones se levantan automáticamente al cumplir cierta edad o después de un período sin infracciones. No obstante, es importante respetarlas, ya que su objetivo es reducir accidentes entre conductores inexpertos. Además, mantener un historial limpio te beneficiará en el futuro al renovar tu licencia o al contratar un seguro.