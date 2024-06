Una de las monedas más valiosas en Estados Unidos son las conocidas como las Lincoln Penny, aquellas que tienen el valor de un centavo. Sin embargo, no todas pueden ser vendidas por grandes cantidades de dinero.

Hace unos meses, Heritage Auctions subastó un viejo ejemplar de un centavo Lincoln Penny por U$D 60 mil, siendo un número que cualquier moneda de este tipo podría alcanzar si es que cumple una serie de características. Si es que deseas conocer más al respecto, sigue de cerca esta información.

¿Qué hace tan valiosa a las Lincoln Penny?

Uno de los detalles que incrementa el precio de las monedas son las iniciales “VDB”, que significa Victor David Brenner, un reconocido escultor, grabador y medallista. Brenner es un famoso artista que se hizo reconocido en la numismática por diseñar el centavo de Lincoln, y sus iniciales contribuyen en gran medida a aumentar el valor de una moneda.

Asimismo, otra de las cosas que aumenta el valor de estas monedas es el color, pues las más deseadas en las subastas son aquellas que poseen un rojo intenso y voluminoso en lugar de un cobre quemado o un marrón opaco.

Moneda de Lincoln Penny que puede valer hasta U$D 60 mil. pic.twitter.com/8oOHOeTsIO — SiemprePajaritoAzul (@PajawitterAzul) June 17, 2024

¿Por qué son tan famosas?

Estos centavos son unos de los más difíciles de encontrar, pues no se fabricaron muchos ejemplares y el tono rojo brillante no es tan común en el dinero estadounidense moderno. Eso, sumado al sello de haber sido diseñado por Brenner le da un plus a la moneda.

Es importante mencionar que los U$D 60 mil que se pagaron por la moneda no es el monto más alto pagado por este tipo, pues otro ejemplar se vendió en una subasta de Great Collections en 2022 por U$D 365 mil. En esa misma subasta, otros cuatro centavos de 1909 y 1915 costaron cada uno más de U$D 100 mil.