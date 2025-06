Permanecer en el carril izquierdo de una autopista en Florida sin estar adelantando no solo irrita a los conductores impacientes: puede costarte más de U$D 100, además de perjudicar tu historial como conductor. Aunque muchos no lo saben, la ley estatal ya penaliza esta conducta desde hace años y las sanciones son claras.

El estatuto 316.081(3) de Florida establece que ningún vehículo debe quedarse en el carril izquierdo si sabe que otro automóvil circula más rápido por detrás, a menos que esté rebasando a otro vehículo o girando a la izquierda. Incumplir esta norma puede implicar una multa mínima de U$D 121 y la asignación de tres puntos en el registro del conductor.

Objetivo real de la norma

El Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) explica que esta regulación busca evitar que los vehículos “acampen” en el carril izquierdo, lo cual interfiere con la circulación y puede desencadenar situaciones de riesgo. Ceder el paso cuando otro automóvil se acerca por detrás no es solo cortesía: es un mandato legal diseñado para mejorar la convivencia en la carretera.

La ley cobra mayor importancia en autopistas con velocidades mínimas de 65 mph, donde la fluidez es vital. En noviembre de 2023, se presentó una propuesta legislativa (House Bill 317) para reforzar la norma y dejar más claro su cumplimiento, aunque aún no ha sido aprobada formalmente.

Los camiones enfrentan restricciones adicionales en autopistas

En el caso de los vehículos de carga, las limitaciones son más estrictas. De acuerdo con la sección 316.074 de la legislación, los camiones comerciales tienen prohibido transitar por el carril izquierdo en autopistas interestatales de seis carriles como la I‑4, I‑75, I‑95 y la Florida Turnpike, incluso cuando intentan adelantar.

Las sanciones incluyen no solo la multa económica, sino también penalizaciones en su registro comercial. Esta restricción; sin embargo, no aplica a vehículos recreativos ni autobuses turísticos, que pueden circular por el carril izquierdo sin impedimentos.

El Florida Department of Transportation ofrece mapas interactivos donde se indica exactamente dónde aplican estas restricciones para camiones, lo cual permite planear rutas con mayor seguridad.

Ceder el paso es una acción pequeña que previene grandes problemas

La recomendación es clara y directa: si otro conductor se acerca a alta velocidad por el carril izquierdo, debes cambiarte al derecho tan pronto como sea seguro. No hacerlo puede generar conflictos, maniobras peligrosas y accidentes, además de afectarte económicamente.

Esta conducta, aunque sencilla, tiene un gran impacto:

Reduce el estrés al volante

Mejora el flujo vehicular

Disminuye la posibilidad de incidentes

En un estado como Florida, donde las autopistas tienen alta carga vehicular, respetar esta norma es clave para una conducción más segura y eficiente.