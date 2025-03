George Washington es uno de los personajes más importantes en toda la historia de Estados Unidos. No solo fue el primer presidente de este país, sino porque es considerado como uno de los Padres de la Patria debido a que fue el encargado de establecer la estructura que le dio forma a este sistema, el cual se ha transformado en uno de los más sólidos en el mundo.

Debido a la importancia que representa ha recibido una serie de homenajes. Por ejemplo, dentro de la numismática de Estados Unidos hay una serie de monedas y billetes en donde predomina su perfil o rostro. Uno de ellos es una extraña moneda de 25 centavos, la cual está valorada hasta en U$D 18 mil por una serie de detalles.

Créditos del video: Youtube | COIN ATLANTIS

Motivos del precio

Fue diseñada en la década de 1930 por John Flanagan. Según la Casa de la Moneda de Estados Unidos, este ejemplar empezó a circular desde 1932 y se volvió muy relevante.

La moneda a la que nos referimos apareció en 1962 y tiene este precio porque fue calificada con el grado MS 67. Heritage Auctions la vendió en 2012 en U$D 18 400, gracias a su estado de conservación y esta puntuación.

En su diseño presenta el perfil de George Washington en el adverso. Contiene la palabra LIBERTY encima del presidente y la frase IN GOD WE TRUST delante de su cuello. Por otra parte, en el reverso predomina un águila con ramas de olivo debajo de sus alas. Contiene las inscripciones UNITED STATES OF AMERICA con E PLURIBUS UNUM debajo. El QUARTER DOLLAR, denominación de moneda, se ubica en la parte de abajo de la moneda.