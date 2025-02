Cuando se habla de la venta de monedas en el mercado de la numismática, generalmente las personas que no están especializadas en el campo piensan que mientras más antigua la moneda, más valor tendrá. No obstante, hay algunos ejemplares más modernos que pueden valer mucho en casas de subasta.

Este es el caso de una moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004, siendo el ejemplar número 30 del programa ’50 State Quarters’, que podría valer U$D 1 300.

Esta pieza tenía el tema Forward, la cual destaca un tema agrícola con una cebra de vaca, una rueda de queso y una mazorca de maíz. La moneda fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver y Philadelphia, siendo John Flanagan, William Cousins y Alfred Maletsky los diseñadores.

En el anverso se encuentran las inscripciones United States Of America, Liberty, In God We Trust y Quarter Dollar; mientras que el reverso se pueden ver las inscripciones Forward, Wisconsin, 1848, 2004 y E Pluribus UNUM.

Según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), estos son los precios por los que una moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P se podrían vender:

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-63): hasta U$D 4.

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-64): hasta U$D 5.

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-65): hasta U$D 5.

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-66): hasta U$D 12.

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-67): hasta U$D 22.

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-68): hasta U$D 1 300.

Créditos: YouTube | @Coinaddicts