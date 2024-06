El Jardín del Edén, uno de los relatos más conocidos de la Biblia, ha sido un enigma durante siglos. Sin embargo, Elvy Callaway, un ministro y abogado jubilado, sugirió en la década de 1970 que este paraíso terrenal podría encontrarse en el Parque Estatal Torreya en Florida (Estados Unidos). Callaway basó su teoría en dos características naturales del parque que coinciden con las descripciones del libro del Génesis.

Evidencias

Primero, la Biblia describe un río que regaba el Jardín del Edén y poseía cuatro cabeceras, similar al río Apalachicola en Florida, que atraviesa el parque. Elvy Callaway descubrió que esta formación solo se encuentra en otro lugar del mundo: Siberia, pero descartó esta ubicación debido a su clima frío, que no coincide con el origen de la humanidad.

Otra similitud es la presencia de árboles de “madera de Gopher” en el Parque Estatal Torreya, los cuales se cree fueron utilizados para construir el Arca de Noé. Elvy Callaway afirmó que los textos sagrados señalan a este árbol como exclusivo del Edén. Además, en su libro In The Beginning, Callaway identificó que 25 de los 28 árboles mencionados en la Biblia crecen en el parque, aunque no hay manzanos, lo que él consideraba una metáfora.

Una vida a investigar

Callaway dedicó su vida a explorar Norteamérica en busca de estos patrones naturales, creyendo que la ubicación del Jardín del Edén en Europa o África era incorrecta, debido al desconocimiento de América. Su teoría resultó en la creación de una atracción turística cerca de Bristol, Florida, y un sendero de más de seis kilómetros en la Apalachicola Bluffs and Ravines Preserve, denominado el “sendero del Jardín del Edén”.

Aunque la idea de que el Jardín del Edén se encuentra en Florida puede parecer inverosímil, las investigaciones y teorías de Elvy Callaway han dejado un legado en la región, invitando a los visitantes a explorar este parque estatal con una nueva perspectiva.