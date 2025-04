Texas 2025: Nueva ley exige que todos los hogares cuenten con este electrodoméstico esencial

Frente a las olas de calor cada vez más frecuentes en el sur de Estados Unidos, la ciudad de Austin, Texas, decidió actualizar su normativa de vivienda. A partir del 10 de julio de 2024, todas las residencias —ya sean nuevas, antiguas o alquiladas— deberán cumplir con un nuevo requerimiento que prioriza el bienestar y la seguridad de los habitantes.

La medida, impulsada por el Concejo Municipal como parte del Código Técnico de la Edificación 2024, establece que las zonas habitables de cada vivienda no podrán superar los 29°C. “Con este calor, no imagino a nadie viviendo con dignidad si no tiene aire acondicionado”, declaró el concejal Ryan Alter, promotor de la iniciativa. La nueva regulación apunta a convertir el confort térmico en un derecho básico.

Aire acondicionado obligatorio: ¿Qué implica la nueva ley en Austin?

El requisito central de la nueva norma es que cada hogar cuente con un sistema de aire acondicionado funcional. Esta disposición se aplicará de manera uniforme en toda la ciudad, sin importar el tipo o la antigüedad del inmueble. La alcaldesa interina, Vanessa Fuentes, destacó que el objetivo es asegurar “viviendas seguras y saludables”. Añadió: “Queremos que las personas estén tranquilas en sus hogares y sepan que pueden hacer valer sus derechos”.

Desde el Departamento de Vivienda, se aclaró que la norma fue diseñada para no obstaculizar el acceso a opciones habitacionales asequibles. Con esta decisión, Austin se posiciona como una de las primeras ciudades en adaptar sus políticas de infraestructura al contexto climático, estableciendo un precedente para otras localidades del país.