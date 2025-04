Una nueva ley ha sido aprobada en el Comité del Senado de Florida, en la cual se prohíbe la exhibición de banderas de Estados Unidos con opiniones políticas, ideológicas, de orientación sexual, género o raciales dentro de las instituciones gubernamentales del “Estado del Sol Brillante”, especialmente en las escuelas.

Además, autoriza a los veteranos y personal activo de las fuerzas armadas para que puedan usar la fuerza de manera proporcional para garantizar el cumplimiento de esta nueva ley y el respeto a la bandera de Estados Unidos.

Esta es la ley propuesta

Se trata de la Ley SB 100, propuesta por el senador Randy Fine y, una vez finalice su periodo, será adoptada por el senador Jonathan Martin. Aún se encuentra en fase de proyecto y tiene una etapa más en la comisión. En caso de su aprobación, esto es lo que implicaría:

Prohíbe a instituciones gubernamentales, incluyendo escuelas, colegios y universidades, exhibir banderas que representen partidos políticos, ideologías, orientación sexual, género o puntos de vista raciales.

La bandera de Estados Unidos debe ser exhibida en una posición destacada, superior a cualquier otra bandera.

Autoriza a miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional de Estados Unidos a utilizar la fuerza razonable para evitar la destrucción, exhibición indebida o profanación de la bandera de Estados Unidos, a menos que un agente del orden público ordene lo contrario.

Las críticas a esta norma provienen de senadores demócratas, quienes indican que califican la ley como innecesaria y que no cambiará la vida de nadie en Florida. “Esto no le está cambiando la vida a nadie. No le está mejorando la vida a nadie, y honestamente, creo que el discurso nacional al respecto ha llegado y se ha ido. La gente busca cómo podemos llevar comida a su mesa, cómo podemos asegurarnos de que sus hijos y ellos estén sanos, y están hartos de las guerras culturales políticas que constantemente se infiltran en nuestro edificio”, señaló el senador Shevrin Jones.

Crédito video : YouTube | @ThroughTheLensDiscourse