La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TS, por sus siglas en inglés) impone restricciones claras sobre qué se puede llevar en un avión. Más allá de objetos punzantes o armas, también hay bebidas que, por su composición, están totalmente prohibidas. La más llamativa es una categoría de alcohol que muchos viajeros desconocen que está vetada incluso si se despacha en bodega.

Las bebidas alcohólicas que superan los 140 grados —lo que equivale a más del 70% de alcohol— están incluidas en la lista de 494 artículos prohibidos por la TSA. Esto incluye, por ejemplo, el alcohol de grano, algunos tipos de ron con 151 grados, o la absenta, que puede alcanzar hasta un 89% de concentración alcohólica. Aunque no toda bebida alcohólica está restringida, sí es fundamental revisar el porcentaje de alcohol antes de empacar cualquier botella.

Bebidas con alto contenido de alcohol no pueden volar



La medida no significa que los viajeros no puedan llevar licores a bordo. Las bebidas comunes como ron o vodka, con una graduación cercana a los 80 grados, no presentan problema alguno. El inconveniente está en aquellas bebidas extremadamente concentradas, cuya inflamabilidad representa un riesgo. Por ello, la TSA prohíbe su transporte sin excepciones, ni en cabina ni en bodega.

Nuevos artículos vetados por motivos de seguridad



La TSA también ha ampliado recientemente la lista de artículos no permitidos en el equipaje de bodega. Desde comienzos de año, se ha prohibido despachar una serie de dispositivos que pueden presentar riesgo de combustión o explosión. Estos elementos son:

Bancos de energía

Estuches con cargadores para celulares

Baterías de litio, tanto recargables como no recargables

Baterías para celulares, laptops o dispositivos portátiles

Baterías externas

Cargadores portátiles

Todos estos elementos deben ir exclusivamente en el equipaje de mano, según las nuevas disposiciones. Además, aerolíneas como Southwest Airlines han comenzado a exigir que los cargadores portátiles no solo estén en cabina, sino también a la vista. La razón es clara: en caso de sobrecalentamiento o incendio, la tripulación necesita reaccionar con rapidez, lo que sería difícil si el dispositivo está oculto o guardado.

Estas medidas tienen su origen en eventos clave para la seguridad aérea. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, sobre todo, tras el intento de atentado con explosivos líquidos en 2006, las restricciones sobre líquidos y artículos electrónicos en vuelos se endurecieron notablemente. El riesgo de que ciertos líquidos puedan usarse para fabricar explosivos llevó a implementar controles más rigurosos.

Aunque parezcan detalles pequeños, ignorar estas normas puede tener consecuencias durante tu embarque. Revisar el grado de alcohol de cualquier bebida que quieras llevar y mantener tus dispositivos electrónicos dentro de los parámetros establecidos puede evitarte confiscaciones, demoras y molestias.

Para asegurarte de que tu equipaje no contiene ningún artículo restringido, puedes revisar la lista completa publicada por la TSA, que actualmente incluye 494 elementos prohibidos. Consultarla antes de empacar es una recomendación clave para garantizar un viaje sin contratiempos.