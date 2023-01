Abuela le canta a su nieta “Dream On” de Aerosmith y se pone a llorar

Tremendo susto le dio a la bebé. Una abuelita amante del rock se hizo viral en las redes sociales por asustar a su nieta tras hacer el grito característico de la canción “Dream On”.

El video fue publicado en TikTok y generó decenas de comentarios.

Se emocionó con micrófono de juguete

María (@mariak9811), una usuaria de la plataforma china, subió un clip donde se ve a su mamá jugando con su bebé con un micrófono de juguete.

La señora, entusiasmada, recordó su época de adolescencia y se puso a cantar el tema “Dream On” de la banda Aerosmith. Sin embargo, la mujer nunca imaginó que sus largos agudos terminarían por asustar a su nieta, quien rompió en llanto ante su voz.

“Problemas de tener una abuela rockera”, señala la descripción del clip. El video finaliza con la angustiada abuela pidiéndole perdón a la bebita y cargándola para que deje de llorar.



Usuarios reaccionan a video

El video de la abuelita cantando Dream On” y haciendo llorar a su nieta causó furor en TikTok y cuenta con más 500 mil reproducciones. Además, generó cientos de comentarios.

“Ya me vi con los nietos con las rolas de Guns and Roses”, “Yo en un futuro”, “Si mi nieto es así, lo regalo a mi vecino”, “Le cortó la nota”, “Pensó que era la llorona”, “Las nuevas generaciones no están soportando”, “Le salió idéntico el grito”, “Los dioses del Olimpo me han abandonado”, “Esa abuela es lo máximo”, “Ni digo nada porque podría ser yo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.