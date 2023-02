Abuelita vuelve a la universidad y logra graduarse luego de 42 años: "Tu nación está orgullosa"

“Nunca es tarde para aprender”, versa un dicho popular que anima a nunca rendirse. Y eso lo entendió muy bien una anciana, quien se reincorporó a la universidad y terminó su carrera después de 42 años.

Su historia de hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios por parte de los usuarios.

La historia de Violet Edwards

Violet Edwards, una mujer de 96 años, se ha hecho viral en las redes sociales por su historia de superación.

La mujer se reincorporó a sus estudios después de 42 años y se graduó del College of New Rochelle, institución que se encuentra en New York.

Según comenta la señora, dejó sus estudios para darle una mejor calidad de vida a su hija. La mujer decidió priorizar los estudios de su niña, para que pudiera tener una buena educación y obtener mejores oportunidades en el futuro.

Su hija le devolvió el sacrificio

Al terminar sus estudios, su hija no tuvo mejor idea que regresarle el favor. Fue así como, tiempo después de graduarse, la muchacha abrió su propio consultorio y le ofreció un puesto de trabajo a su madre para que pudiera recibir un sueldo digno.

La anciana, lista para cumplir sus metas, no dudo en invertir ese tiempo y recursos para retomar la universidad. De esa manera, Violet Edwards regresó a tomar clases en su antigua alma mater, la cual la recibió con los brazos abiertos.

Durante la carrera, la mujer se encontró con un nuevo mundo, debido a que las clases en ese momento se desarrollaban de manera virtual que, aunque fue difícil adaptarse, lo consiguió. Asimismo, la anciana luchó también contra el cáncer de mama, una enfermedad que afortunadamente logró vencer.

Un final feliz para Violet

Luego de superar todos los obstáculos que la vida le colocó, la anciana logró alzar su título que tanto esfuerzo le costó conseguir. Según algunos medios locales, la mujer también obtuvo un reconocimiento de su natal Jamaica, por parte del Consulado General de su país debido a su excelente desempeño académico.